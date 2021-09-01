وزير الدفاع الأمريكي: أنهينا أكبر عملية إجلاء جوي للمدنيين في تاريخنا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بلاده أنهت أكبر عملية إجلاء جوي للمدنيين في التاريخ الأمريكي، موجها الشكر لعسكرييه على شجاعتهم.

.@SecDef: We have just concluded the largest air evacuation of civilians in American history. It was heroic. It was historic. And I hope that all Americans will unite to thank our service members for their courage and compassion. pic.twitter.com/9Y3tbiW1pt — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 1, 2021

وفي مؤتمر صحفي من مقر وزارة الدفاع، قال أوستن: "تمكنا من إجلاء 6000 أمريكي من كابل وأكثر من 124 ألفا من المدنيين إلى جانب حلفائنا وقد فعلنا كل ذلك وسط انتشار جائحة وفي مواجهة تهديدات خطيرة ومتنامية"، معتبرا أن "عملية الإجلاء كانت إنجازا هائلا ليس فقط للجيش الأمريكي ولكن أيضا لجيوش حلفائنا وشركائنا".

.@SecDef: The United States evacuated some 6,000 American citizens, and a total of more than 124,000 civilians. And we did it all in the midst of a pandemic and in the face of grave and growing threats. pic.twitter.com/TjkdXyYooQ — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 1, 2021

وقال: "ندخل فصلا جديدا ستقود خلاله الدبلوماسية جهود الإجلاء من أفغانستان، وسنواصل التصدي للإرهاب أينما كان وسنعمل على تثبيت الاستقرار في المنطقة"، معلنا أنه سيزور الخليج الأسبوع المقبل لـ"تقديم الشكر لشركائنا على دعمهم وعلى المساعدة في إنقاذ المدنيين الأفغان وإيوائهم".

وأضاف: "بصفتي وزيرا ومحاربا مخضرما في حربنا الأفغانية، كانت أفكاري مع الأمريكيين الشجعان الذين وقفوا للخدمة بعد أن هاجمتنا القاعدة في 11 سبتمبر 2001. قلبي مع عائلاتهم وأحبائهم وأصدقائنا وحلفائنا ومواطنينا الذين خسروا حياتهم أو تغيرت إلى الأبد، على مدى 20 عاما من الحرب".

وتابع قائلا: " بعد الفحص الدقيق والتدقيق الأمني، سيأتي بعض الأفغان الشجعان ليعيشوا حياة جديدة مع عائلاتهم في أمريكا"، متوجها إلى الجنود الأمريكيين وعائلاتهم بالقول: "شكرا لكل من خدم في هذه الحرب، انتم أعظم ما نملكه، أنتم رجالا ونساء الذين تطوعوا للحفاظ على سلامتنا".

المصدر: RT