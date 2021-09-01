وسائل إعلام موالية لـ"طالبان" تتحدث عن سيطرة الحركة على منطقة في بنجشير

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن قوات حركة "طالبان" استولت على منطقة في ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في أفغانستان.

ونقلت وكالة "باختر" الموالية لـ"طالبان" اليوم الأحد عن مسؤولين في "الإمارة الإسلامية" تأكيدهم أن قوات الحركة أحكمت سيطرتها على منطقة شتل في بنجشير.

ووفقا لمعطيات الوكالة، قتلت قوات "طالبان" خلال العملية 10 من عناصر المقاومة وأصابت آخرين، بالإضافة إلى استيلائها على دبابتين ومدرعة ومدفع من عيار 82 ملم وكميات كبيرة من الذخيرة.

في غضون ذلك، أكد القيادي في "طالبان"، أمير خان متقي، في رسالة مسجلة إلى سكان بنجشير، أن الحركة عينت حاكما جديدا للولاية، حسب قناة 1TV الأفغانية.

ويأتي ذلك على خلفية مفاوضات جرت في الأسابيع الأخيرة بين "طالبان" و"جبهة المقاومة الوطنية" في بنجشير بقيادة أحمد مسعود وورود أنباء متضاربة عن نتائجها، بالتزامن مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات على الأرض استعدادا لمواجهة محتملة.

المصدر: "باختر" + 1TV