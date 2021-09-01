"التفاوض لم يفض إلى نتيجة".. "طالبان" توجه نداء إلى بنجشير

وجهت حركة "طالبان" نداء إلى سكان ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في أفغانستان، محذرة من انهيار مفاوضات السلام بين الطرفين.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" اليوم الأربعاء عن القيادي في "طالبان"، أمير خان متقي، قوله في رسالة مسجلة بعث بها إلى سكان بنجشير الخاضعة لسيطرة "التحالف الشمالي" إن "مفاوضات جرت لحل مشاكل بنجشير لكنها لم تفض إلى أي نتائج حتى الآن".

Amir Khan Mutaqi, a Taliban leader, sent a recorded message to the Panjshir people asking them to join the Islamic Emirate. According to Mutaqi, talks were held to solve Panjshir's problems, but so far there have been no results. pic.twitter.com/vqUDAcQl99 — TOLOnews (@TOLOnews) September 1, 2021

ودعا متقي سكان بنجشير إلى الانضمام لـ"الإمارة الإسلامية" التي تقوم "طالبان" بإنشهائها في أفغانستان، مبديا رغبة حركته في حل هذه المسألة سلميا.

وحذر القيادي في "طالبان" من أن هناك "أشخاصا في بنجشير يسعون إلى القتال"، مناشدا سكان الولاية إقناع هؤلاء بإيجاد حل سلمي.

ويأتي ذلك على خلفية مفاوضات جرت في الأسابيع الأخيرة بين "طالبان" وقوات المقاومة في بنجشير بقيادة أحمد مسعود وورود أنباء متضاربة عن نتائجها، بالتزامن مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات على الأرض استعدادا لمواجهة محتملة.

المصدر: "طلوع نيوز"