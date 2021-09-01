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دولتان عربيتان تسجلان أعلى 15 درجة حرارة في العالم!

أخبار العالم

دولتان عربيتان تسجلان أعلى 15 درجة حرارة في العالم!
Reuters NORMA GALEANA
جهاز لقياس درجات حرارة الطقس
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صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة 15 مدينة عربية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة اقتربت من 50 درجة فوق الصفر.

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ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 15 درجة حرارة في  مدن عربية من دولتين فقط، وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

1- خناقين (العراق): 49.5 درجة مئوية.
2- البدرة (العراق): 48.6 درجة مئوية.
3- الناصرية (العراق): 48.6 درجة مئوية.
4- الرافعي (العراق): 48.6 درجة مئوية.
5- الوفرة (الكويت): 48.5 درجة مئوية.
6- العمارة (العراق): 48.4 درجة مئوية.
7- الجهراء (الكويت): 48.4 درجة مئوية.
8- علي الغربي (العراق): 48.2 درجة مئوية.
9- مطربة (الكويت): 48.2 درجة مئوية.
10- مطار بغداد الدولي (العراق): 48 درجة مئوية.
11- كربلاء (العراق): 48 درجة مئوية.
12- سيماوا (العراق): 48 درجة مئوية.
13- كوت الحاي (العراق): 47.8 درجة مئوية.
14- ميناغيش (الكويت): 47.8 درجة مئوية.
15 الصليبية (الكويت): 47.7 درجة مئوية".

المصدر:  eldoradoweather

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