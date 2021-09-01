تايوان تعلن أن الصين قادرة على "شل" دفاعاتها
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6ra
قالت وزارة الدفاع في تايوان إن القوات المسلحة الصينية يمكن أن "تشل" دفاعات الجزيرة وبوسعها مراقبة انتشارها بالكامل، في تقييم للتهديد المتزايد الذي تشكله جارتها العملاقة.
وتكثف بكين أنشطتها العسكرية حول الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وكانت تايوان، التي يبلغ عدد سكانها 23.6 مليون نسمة، انفصلت عن الصين خلال حرب أهلية أدت إلى سيطرة الحزب الشيوعي على البر الرئيسي عام 1949.
المصدر: رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.