تايوان تعلن أن الصين قادرة على "شل" دفاعاتها

قالت وزارة الدفاع في تايوان إن القوات المسلحة الصينية يمكن أن "تشل" دفاعات الجزيرة وبوسعها مراقبة انتشارها بالكامل، في تقييم للتهديد المتزايد الذي تشكله جارتها العملاقة.

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وتكثف بكين أنشطتها العسكرية حول الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وكانت تايوان، التي يبلغ عدد سكانها 23.6 مليون نسمة، انفصلت عن الصين خلال حرب أهلية أدت إلى سيطرة الحزب الشيوعي على البر الرئيسي عام 1949.

المصدر: رويترز