 
مباشر

تايوان تعلن أن الصين قادرة على "شل" دفاعاتها

أخبار العالم

تايوان تعلن أن الصين قادرة على
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6ra

قالت وزارة الدفاع في تايوان إن القوات المسلحة الصينية يمكن أن "تشل" دفاعات الجزيرة وبوسعها مراقبة انتشارها بالكامل، في تقييم للتهديد المتزايد الذي تشكله جارتها العملاقة.

إقرأ المزيد
الصين تحتج على مرور سفن أمريكية عبر مضيق تايوان
الصين تحتج على مرور سفن أمريكية عبر مضيق تايوان

وتكثف بكين أنشطتها العسكرية حول الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وكانت تايوان، التي يبلغ عدد سكانها 23.6 مليون نسمة، انفصلت عن الصين خلال حرب أهلية أدت إلى سيطرة الحزب الشيوعي على البر الرئيسي عام 1949.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا