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"طالبان" تدعو الدول التي أجلت بعثاتها من كابل لإعادة فتحها

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شهاب الدين دلاور، أحد قادة حركة "طالبان" الأفغانية
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دعت حركة "طالبان"الأفغانية اليوم الثلاثاء الدول التي أغلقت بعثاتها الدبلوماسية في أفغانستان وأجلت موظفيها مؤخرا إلى إعادة فتحها.

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ونقلت قناة "طلوع نيوز" عن أحد قادة الحركة، مولوي شهاد الدين دلاور، قوله: "نرحب بالدول التي أبقت سفاراتها في كابل وندعو الدول التي أجلت بعثاتها الدبلوماسية لإعادة فتحها من جديد إذ لا تهديد عليها".

وقامت معظم الدول الأجنبية بإغلاق سفاراتها في العاصمة الأفغانية وإجلاء موظفيها عبر مطار كابل بعد دخول "طالبان" إلى العاصمة في 15 أغسطس، عقب بسط الحركة سيطرتها على جل أراضي أفغانستان باستثناء ولاية بنجشير شمالي كابل.

وليلة اليوم الثلاثاء أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان عبر مطار كابل الدولي. وانتقلت السيطرة على المطار إلى "طالبان".

 

المصدر: "نوفوستي"

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