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موفد RT: طرقنا باب السفارة الفرنسية في كابل فوجدناها مهجورة

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كشف موفد RT خلال جولته في وسط كابل اليوم، عن بعض التفاصيل حول التطورات الأمنية الأخيرة بالعاصمة الأفغانية مع اقتراب الموعد المحدد لانسحاب القوات الأجنبية نهائيا من أفغانستان.

وبخصوص القصف الصاروخي الذي تعرض له مطار كابل صباح اليوم والذي قالت القوات الأمريكية إنها تصدت له، ذكر موفد RT أنه من غير المعلوم حتى الآن من أي مكان انطلق الهجوم، لكن يعتقد أن الصواريخ أطلقت من على متن مركبة رباعي الدفع.

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وأكد موفدنا أن حركة "طالبان" تقوم بحراسة منطقة السفارات في كابل، في حين بات كثير من السفارات الغربية في المدينة مهجورة، مثل السفارة الفرنسية التي طرق بابها دون أن يرد أحد، وذلك رغم الضمانات الأمنية القوية التي قدمتها "طالبان" للبعثات الدبلوماسية.

وأشار الموفد إلى أن الوضع في كابل يزداد سحونة مع اقتراب موعد الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من لأفغانستان والمقرر غدا الثلاثاء.

المصدر: RT

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