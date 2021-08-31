السفير الإيراني لدى العراق: جولة رابعة من المحادثات مع السعودية في بغداد

أكد السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، یوم الاثنین، أن بلاده تعتزم عقد جولة جديدة من محادثاتها مع المملكة العربية السعودية في بغداد.

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ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن الدبلوماسي قول مسجدي، خلال مشاركته في "ملتقى الرافدين للحوار"، اليوم الثلاثاء: "من خلال تعاون الحكومة العراقية عقدنا ثلاث جولات من المباحثات مع السعودية في بغداد، وستعقد الجولة الرابعة بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة".

وتابع الدبلوماسي: "إيران دولة عظمى ومتحضرة ومستعدة لأي نوع من الحوار نحو السلام والصداقة مع الدول بما في ذلك السعودية. وقد أعلنت إيران استعدادها للحوار والسلام وتمد يدها لمساعدة دول الجوار والمنطقة".

وفي مايو الماضي، أكدت إيران علنا للمرة الأولى إجراء محادثات مع السعودية، قائلة إنها ستبذل قصارى جهدها لتسوية القضايا بين البلدين اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية عام 2016.

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ومنذ ذلك الإعلان انتخب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران وأدى اليمين في الخامس من أغسطس الجاري. ويوم الأربعاء الماضي أقر البرلمان الإيراني جميع مرشحي رئيس الدولة الجديد للمناصب الوزارية باستثناء أحد المرشحين.

يذكر أن إعلان خطط المحادثات الجديدة بين طهران والرياض جاء بعد أيام من عقد قمة إقليمية في بغداد للمساهمة في تخفيف حدة التوتر بين جيران العراق.

المصدر: "إسنا" + "رويترز"