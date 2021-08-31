إيران.. آخر التطورات في قضية تسريب الملف الصوتي لظريف

كشف المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران ذبيه الله خداييان اليوم الثلاثاء عن آخر التطورات على صعيد قضية تسريب الملف الصوتي لوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف.

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وقال خداييان إن التحقيقات مستمرة في هذه القضية وسيتم توجيه التهم الى المتورطين فيها بعد أن تم استدعاء 20 شخصا كان بإمكانهم الوصول إلى الملف.

وكان تسجيل التصريحات التي أدلى بها ظريف خلال مقابلة كان من المقرر نشرها بعد انتهاء ولاية الحكومة الإيرانية السابقة، قد أثار جدلا واسعا في إيران بعد تسريبه للإعلام في إبريل الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن التسجيل تضمن "مواقف شخصية" للوزير ظريف" واقتطع من "حوار ضمن اللقاءات الروتينية في إطار الحكومة" غير معد للنشر.

المصدر: RT