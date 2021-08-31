بالفيديو.. مئات الأفغان يتسلقون الجبال للدخول إلى إيران

أظهر مقطع فيديو متداول محاولة مئات اللاجئين الأفغان الدخول الى إيران عبر مناطق وعرة، جراء التطورات الأخيرة في أفغانستان إثر سيطرة حركة "طالبان" على السلطة.

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وأفادت وكالات إيرانية بأن ألف لاجئ أفغاني دخلوا الأراضي الإيرانية من خلال معبر هرات، وألفين آخرين قدموا طلبات للدخول.

وبالرغم من تقديم فريق RT في إيران طلبا أكثر من مرة للتوجه إلى الحدود، لم تسمح السلطات الإيرانية لهم بذلك حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

المصدر: RT