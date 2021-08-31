 
مباشر

بالفيديو.. مئات الأفغان يتسلقون الجبال للدخول إلى إيران

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6g6

أظهر مقطع فيديو متداول محاولة مئات اللاجئين الأفغان الدخول الى إيران عبر مناطق وعرة، جراء التطورات الأخيرة في أفغانستان إثر سيطرة حركة "طالبان" على السلطة.

إقرأ المزيد
خامنئي يكشف كيفية تعامل طهران مع حكومة أفغانستان المقبلة
خامنئي يكشف كيفية تعامل طهران مع حكومة أفغانستان المقبلة

وأفادت وكالات إيرانية بأن ألف لاجئ أفغاني دخلوا الأراضي الإيرانية من خلال معبر هرات، وألفين آخرين قدموا طلبات للدخول.

وبالرغم من تقديم فريق RT في إيران طلبا أكثر من مرة للتوجه إلى الحدود، لم تسمح السلطات الإيرانية لهم بذلك حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا