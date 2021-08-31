"غلوبس": شركة أمن سيبراني إسرائيلية تعمل في الإمارات والبحرين لحماية النفط والبنى التحتية والمطارات

تدخل شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية XM Cyber، الخليج للمرة الأولى، حيث ستبيع منتجات الأمن السيبراني لحماية الغاز والنفط والبنى التحتية المالية والمطارات في المنطقة.

فبعد توقيع اتفاقيات أبراهام في العام الماضي، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وقعت XM Cyber التي شارك في تأسيسها رئيس الموساد السابق تامير باردو، اتفاقية تعاون مع شركة Spire Solutions ومقرها دبي.

بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون XM Cyber ​​مع Rafael Advanced Defense Systems وكونسورتيوم جديد تم إنشاؤه لتوقيع عقود مع شركات في الخليج في مجال البنى التحتية للغاز والنفط بما في ذلك Israel Electric Corp. (IEC) والبنية التحتية للطاقة وشركات الأمن السيبراني الأخرى.

وكانت XM Cyber بدأت عملياتها الخارجية في الولايات المتحدة حيث تعمل مع العديد من البنوك الكبرى. ومنذ ذلك الحين، وسعت الشركة عملياتها لتشمل المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا ودول أخرى في أوروبا الغربية بما في ذلك فرنسا مؤخرا.

وبحسب "غلوبس" فإن شركة XM Cyber ​​ستساعد في هذه المرحلة في العمل مع الدولتين الوحيدتين في الخليج اللتين وقعتا على اتفاقيات أبراهام - الإمارات العربية المتحدة والبحرين. هذا على عكس الشركات الإسرائيلية الأخرى التي تعمل خلف الكواليس مع دول مثل المملكة العربية السعودية وعمان وقطر.

ووفق "غلوبس" فإن XM Cyber ​​تعمل أيضا في دبي كجزء من اتحاد يرأسه Rafael لحماية البنى التحتية الوطنية مثل منصات الغاز وآبار النفط والموانئ والمطارات.

المصدر: غلوبس