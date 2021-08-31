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البنتاغون: ينشط في أفغانستان ما لا يقل عن ألفي عنصر من "داعش"

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البنتاغون: ينشط في أفغانستان ما لا يقل عن ألفي عنصر من
Reuters US NAVY
قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) كينيث ماكينزي
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أعلن قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية كينيث ماكينزي، أن ما لا يقل عن ألفين من عناصر تنظيم "داعش" ينشطون حاليا في أفغانستان.

وكانت القوات الأمريكية قد نفذت غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم "داعش" في أفغانستان، في أعقاب هجوم التنظيم الذي استهدف مطار كابل يوم 26 أغسطس الجاري.

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وأسفر هجوم "داعش" عن مقتل نحو 200 شخص، بينهم 13 عسكريا أمريكيا.

وفي أعقاب العملية أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستلاحق المسؤولين عن التفجير "أينما كانوا وسيدفعون الثمن".

المصدر: نوفوستي

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