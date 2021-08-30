تسرب محتمل للنفط قبالة سواحل سوريا

أعلنت حكومة قبرص عن تسرب نفط محتمل في شرق البحر المتوسط قرب سواحل سوريا.

وقالت الحكومة إن وزارة الملاحة تلقت في الـ29 من أغسطس صورة ملتقطة بواسطة قمر صناعي من خدمة CleanSeaNet التابعة للوكالة الأوروبية للأمن البحري، وأن الصورة تدل على تسرب محتمل للنفط في المنطقة بين قبرص وسوريا.

وأشارت الحكومة إلى أنها تلقت معلومات مماثلة من مركز الطوارئ الإقليمي الخاص بتلوث المياه في المتوسط، والذي أبلغ دول الجوار بذلك.

وأضافت الحكومة القبرصية أن حادث تسرب النفط قد يكون مرتبطا بتلويث المياه بالوقود من محطة الطاقة القريبة من بانياس في سوريا، الذي تم رصده في 26 أغسطس.

وأشار البيان إلى أن البقعة التي تم رصدها في المياه تتحرك نحو السواحل الشمالية الشرقية لقبرص، وقد تصل إلى الجزء التركي من قبرص خلال 24 ساعة.

وأكدت نيقوسيا استعدادها لتقديم المساعدة للسلطات القبرصية التركية في الجزء الشمالي من الجزيرة في حال ورد طلب بهذا الصدد منها.

المصدر: تاس