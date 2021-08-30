إيطاليا تسجل 4257 إصابة و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الاثنين تسجيل 4257 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن البلاد شهدت تراجعا ملحوظا في أعداد الإصابات مقابل زيادة في الوفيات، حيث سجلت أمس الأحد 5959 إصابة و37 وفاة.

وبلغ إجمالي الوفيات نتيجة المرض في إيطاليا 129146 حالة منذ ظهور الوباء في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم.

وسجلت أيضا إجمالي إصابات بلغ 4.53 مليون إصابة.

المصدر: "رويترز"