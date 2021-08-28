إيطاليا تعلن تسجيل 54 وفاة و6860 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5t1
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 54 وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت مقابل 45 أمس الجمعة.
وتراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة في إيطاليا من 7826 إصابة إلى 6860 إصابة.
وسجلت إيطاليا 129056 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم، حيث سجلت 4.52 مليون إصابة حتى الآن.
المصدر: رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.