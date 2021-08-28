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إيطاليا تعلن تسجيل 54 وفاة و6860 إصابة جديدة بكورونا

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إيطاليا تعلن تسجيل 54 وفاة و6860 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 54 وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت مقابل 45 أمس الجمعة.

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إيطاليا تسجل 5923 إصابة و23 وفاة جديدة بفيروس كورونا
إيطاليا تسجل 5923 إصابة و23 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وتراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة في إيطاليا من 7826 إصابة إلى 6860 إصابة.

وسجلت إيطاليا 129056 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم، حيث سجلت 4.52 مليون إصابة حتى الآن.

المصدر: رويترز

 

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