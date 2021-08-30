وسائل إعلام: المسلحون يكثفون نشاطهم في كشمير تزامنا مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان
Reuters
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ذكرت وسائل إعلام هندية نقلا عن مصادر مطلعة أن الجماعات المسلحة كثفت من نشاطها في منطقة اتحاد جامو وكشمير، على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وذكرت قناة "NDTV" التلفزيونية الهندية، أن "قوات الأمن سجلت محاولات لتنفيذ هجمات إرهابية في المنطقة".
وأضافت: "كل يوم على مدار الشهر الماضي وردت أنباء عن وقوع هجمات بعبوات ناسفة على قوات الأمن أو القادة السياسيين".
وحسب المصادر، فإن "ست مجموعات إرهابية على الأقل قد تسللت إلى وادي كشمير وتخطط لشن هجمات على أهداف مهمة".
وتم إحباط هجوم لمسلحين في مدينة ناغروثا الهندية في منطقة جامو وكشمير في نوفمبر الماضي.
المصدر: RT
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