مقتل قائد جماعة مسلحة ونائبه في الشطر الهندي من كشمير

قالت الشرطة الهندية في إقليم كشمير يوم الاثنين إن القائد الأعلى لمجموعة مسلحة ونائبه، متهمين بالضلوع في عشرات من علميات القتل المستهدف، قتلا في تبادل لإطلاق النار.

وقال قائد الشرطة الهندية في كشمير، فيجاي كومار، في حديث لوكالة "رويترز" إن عباس شيخ قائد جماعة "جبهة المقاومة المسلحة" ونائبه ثاقب منظور قتلا خلال تبادل لإطلاق النار في سريناغار المدينة الرئيسية في الشطر الهندي من كشمير.

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وأضاف كومار أن المسلحين ضالعان في عشرات من عمليات القتل المستهدف مثل قتل المحامي البارز بابار قادري وعدد قليل من العاملين في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند.

وتابع قائلا إن "جبهة المقاومة" فرع من جماعة "عسكر طيبة" المسلحة ومقرها باكستان.

المصدر: رويترز