 
مباشر

مقتل قائد جماعة مسلحة ونائبه في الشطر الهندي من كشمير

أخبار العالم

مقتل قائد جماعة مسلحة ونائبه في الشطر الهندي من كشمير
Reuters DANISH ISMAIL
الشرطة الهندية في كشمير (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r4hl

قالت الشرطة الهندية في إقليم كشمير يوم الاثنين إن القائد الأعلى لمجموعة مسلحة ونائبه، متهمين بالضلوع في عشرات من علميات القتل المستهدف، قتلا في تبادل لإطلاق النار.

وقال قائد الشرطة الهندية في كشمير، فيجاي كومار، في حديث لوكالة "رويترز" إن عباس شيخ قائد جماعة "جبهة المقاومة المسلحة" ونائبه ثاقب منظور قتلا خلال تبادل لإطلاق النار في سريناغار المدينة الرئيسية في الشطر الهندي من كشمير.

إقرأ المزيد
الهند.. تصفية العقل المدبر لهجوم كشمير 2019
الهند.. تصفية العقل المدبر لهجوم كشمير 2019

وأضاف كومار أن المسلحين ضالعان في عشرات من عمليات القتل المستهدف مثل قتل المحامي البارز بابار قادري وعدد قليل من العاملين في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند.

وتابع قائلا إن "جبهة المقاومة" فرع من جماعة "عسكر طيبة" المسلحة ومقرها باكستان.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا