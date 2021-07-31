الهند.. تصفية العقل المدبر لهجوم كشمير 2019

أعلنت الشرطة الهندية في كشمير اليوم السبت أن عناصرها تمكنوا من القضاء على العقل المدبر لهجوم 2019 الذي أودى بحياة 40 عنصرا من القوات شبه العسكرية في الشطر الهندي من كشمير.

وذكر فيجاي كومار قائد شرطة كشمير في حديث لوكالة رويترز أنه تمت تصفية محمد إسماعيل ألفي قائد جماعة "جيش محمد" الإرهابية، بإطلاق نار جنوبي سريناجار عاصمة الإقليم.

وكان انتحاري قد صدم بسيارته حافلة تقل قوات شبه عسكرية هندية في كشمير في الـ14 من فبراير 2019، وقتل 40 من أفرادها.





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وأعلنت جماعة "جيش محمد" التي تتخذ من باكستان مقرا لها، مسؤوليتها عن الهجوم.

واتهمت الحكومة الهندية باكستان بالسماح لجماعات متشددة بالعمل من أراضيها وطالبتها بوضع حد لذلك، فيما نفت باكستان أي ضلوع لها في الاعتداء أو دعم هذه الزمر الإرهابية.

المصدر: رويترز