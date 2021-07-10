وسائل إعلام: الهند تقيل 11 موظفا حكوميا في كشمير بتهمة "التواطؤ مع تنظيمات محظورة"

أفادت وسائل إعلام هندية بأن حكومة نيودلهي قررت إعفاء 11 موظفا حكوميا في إقليم كشمير من مناصبهم بسبب شبهات بتواطئهم مع تنظيمات مدرجة على قائمة الإرهاب في البلاد.

ونقلت وكالة ANI الهندية عن مصادر مطلعة تأكيدها أن القرار الذي تبنته لجنة حكومية تم تشكيلها في الولاية للنظر في تلك الحالات يشمل مسؤولين في الشرطة وموظفين في وزارات التعليم والطاقة والزراعة والصحة وغيرها.

وبين المدرجين على هذه القائمة نجلان لرئيس تنظيم "حزب المجاهدين" سيد صلاح الدين.

وتزايدت التوترات في كشمير عام 2019 بعد إلغاء السلطات الهندية بندا دستوريا كان يمنح الإقليم المتنازع عليه مع باكستان وضعا خاصا.

المصدر: ANI