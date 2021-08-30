بومبيو: يجب علينا استعادة مصداقية أمتنا

دعا وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، القادة الأمريكيين إلى أن "يصعدوا إلى مستوى التحدي وأن يستعيدوا مصداقية أمتنا".

وقال بومبيو في تغريدة عبر "تويتر": أمريكا هي منارة الأمل، ولكن للأسف الإدارة الحالية لا تظهر ذلك. أدعو قادة أمتنا أن يصعدوا إلى مستوى التحدي وأن يستعيدوا مصداقية أمتنا".

America is a beacon of hope, but unfortunately this administration is doing it no justice. I pray our nation’s leaders step up to the challenge and restore our nation’s credibility. — Mike Pompeo (@mikepompeo) August 30, 2021

وكان بومبيو اعتبر في تصريح سابق أن "كارثة الخروج من أفغانستان قد ألحقت قدرا هائلا من الضرر بمصداقية الولايات المتحدة، إلا أنه يمكن إعادة بناء سمعة الولايات المتحدة، عبر إظهار قوتها على المستوى العالمي".

المصدر: RT