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بومبيو: يجب علينا استعادة مصداقية أمتنا

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بومبيو: يجب علينا استعادة مصداقية أمتنا
Reuters
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دعا وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، القادة الأمريكيين إلى أن "يصعدوا إلى مستوى التحدي وأن يستعيدوا مصداقية أمتنا".

وقال بومبيو في تغريدة عبر "تويتر": أمريكا هي منارة الأمل، ولكن للأسف الإدارة الحالية لا تظهر ذلك. أدعو قادة أمتنا أن يصعدوا إلى مستوى التحدي وأن يستعيدوا مصداقية أمتنا".

وكان بومبيو اعتبر في تصريح سابق أن "كارثة الخروج من أفغانستان قد ألحقت قدرا هائلا من الضرر بمصداقية الولايات المتحدة، إلا أنه يمكن إعادة بناء سمعة الولايات المتحدة، عبر إظهار قوتها على المستوى العالمي".

المصدر: RT

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