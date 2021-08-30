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طهران: طالما استمر الطلب ستستمر إيران بإرسال المحروقات إلى لبنان

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طهران: طالما استمر الطلب ستستمر إيران بإرسال المحروقات إلى لبنان
Reuters
صورة تعبيرية
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنه طالما استمر لبنان بالطلب، ستستمر إيران بإرسال المحروقات إلى هذا البلد.

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وقال خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم، إن "الدولة في إيران هي التي تقرر لأي جهة تصدر نفطها"، مشددا على أن "الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لا تستطيع أن تتدخل في هذا الأمر"، وقال: "طالما استمر الطلب من جانب لبنان سنستمر بإرسال المحروقات إلى هذا البلد".

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أعلن في وقت سابق، أن سفينة محملة بالوقود ستنطلق من إيران باتجاه لبنان، وأكد أن سفينتين أخريين ستتبعها.

وقال نصرالله حينها إن السفينة الإيرانية و"منذ اللحظة الأولى التي ستبحر فيها سنعتبرها أرضا لبنانية".

 

المصدر: RT

أحمد حبيبي- طهران

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