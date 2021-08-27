نصر الله: اتفقنا على سفينة محروقات إيرانية ثالثة إلى لبنان.. و"حبل الكذب قصير"

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الاتفاق مع إيران على "البدء بتحميل سفينة ثالثة من المحروقات باتجاه لبنان".

وقال نصر الله في كلمة بمناسبة الذكرى الرابعة لـ"التحرير الثاني"، إن الأيام آتية "وحبل الكذب قصير والحقائق ستظهر فيما يتعلق بالسفن المحملة بالمحروقات من إيران، وهنا أعلن أننا اتفقنا مع الأخوة الإيرانيين على البدء بتحميل سفينة محروقات ثالثة باتجاه لبنان، والحديث سيكون واضحاً عندما تصل السفينة الأولى".

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وكان نصر الله أعلن قبل أسبوع أن سفينة محملة بالوقود ستنطلق من إيران باتجاه لبنان، وأكد أن سفنا أخرى ستتبعها.

وقال إن السفينة الإيرانية و"منذ اللحظة الأولى التي ستبحر فيها سنعتبرها أرضا لبنانية".

المصدر: RT