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بايدن يوجه رسالة مؤثرة عن ضحايا الجيش الأمريكي الذين سقطوا بتفجير كابل

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بايدن يوجه رسالة مؤثرة عن ضحايا الجيش الأمريكي الذين سقطوا بتفجير كابل
Reuters TOM BRENNER
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن حزنه العميق على ضحايا الجيش الأمريكي الـ13 الذين سقطوا بتفجير مطار العاصمة الأفغانية كابل مؤخرا.

وكتب على "تويتر": "13 جنديا فقدناهم كانوا أبطالا وقدموا التضحية القصوى في خدمة أسمى مثلنا الأمريكية وإنقاذ أرواح الآخرين".

وأضاف: "سوف يستمر التزامنا المقدس تجاه عائلات هؤلاء الأبطال إلى الأبد".

وحضر الرئيس الأمريكي بايدن في قاعدة "دوفر" الجوية الأحد مراسم استقبال جثامين الضحايا الـ13 الذين سقطوا بتفجير كابل.

المصدر: "صدى البلد"

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