بايدن يوجه رسالة مؤثرة عن ضحايا الجيش الأمريكي الذين سقطوا بتفجير كابل

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن حزنه العميق على ضحايا الجيش الأمريكي الـ13 الذين سقطوا بتفجير مطار العاصمة الأفغانية كابل مؤخرا.

وكتب على "تويتر": "13 جنديا فقدناهم كانوا أبطالا وقدموا التضحية القصوى في خدمة أسمى مثلنا الأمريكية وإنقاذ أرواح الآخرين".

وأضاف: "سوف يستمر التزامنا المقدس تجاه عائلات هؤلاء الأبطال إلى الأبد".

The 13 service members that we lost were heroes who made the ultimate sacrifice in service of our highest American ideals and while saving the lives of others. Our sacred obligation to the families of these heroes will last forever. pic.twitter.com/lPx4a4ebS7 — President Biden (@POTUS) August 29, 2021

وحضر الرئيس الأمريكي بايدن في قاعدة "دوفر" الجوية الأحد مراسم استقبال جثامين الضحايا الـ13 الذين سقطوا بتفجير كابل.

المصدر: "صدى البلد"