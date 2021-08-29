بايدن يستقبل جثامين العسكريين الأمريكيين ضحايا تفجير كابل

حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد مراسم استقبال جثامين 13 عسكريا أمريكيا قتلوا بتفجير مطار كابل مؤخرا.

ووصل بايدن ترافقه قرينته جيل إلى قاعدة دوفر الجوية التي ستنقل إليها اليوم جوا من أفغانستان جثث العسكريين ضحايا الهجوم الذي أودى بأرواح نحو 200 شخص.

ويعد الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي أكبر خسارة يومية للولايات المتحدة في قواتها منذ عشر سنوات، مما عرض بايدن وإدارته لانتقادات شديدة اللهجة من قبل الجمهوريين.

.@ABC News SPECIAL REPORT: Pres. Joe Biden and first lady Dr. Jill Biden participate in a dignified transfer of the Kabul airport attack victims. https://t.co/hKEtb4gS4o — ABC News (@ABC) August 29, 2021

المصدر: رويترز