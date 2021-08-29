بولندا.. اعتقال 13 شخصا خربوا السياج الحدودي مع بيلاروس

أعلن حرس الحدود البولندي اعتقال 13 شخصا خربوا السياج الحدودي مع بيلاروس، حيث نصبت بولندا سياجا إضافيا من الأسلاك الشائكة بارتفاع 2.5 متر على الحدود مع بيبلاروس لمنع تدفق المهاجرين.

وجاء في بيان حرس الحدود أن "ضباط حرس الحدود وجنود الجيش البولندي اعتقلوا مجموعة من 13 شخصا (12 مواطنا بولنديا ومواطن هولندي واحد)، قاموا بتخريب الحواجز التقنية على الحدود بين بولندا وبيلاروس".

وأضاف: "بين المعتقلين بارتوش ك. القانون البولندي يمنع الكشف عن أسماء المعتقلين".

ورجحت مصادر مطلعة، أن الحديث يدور عن ناشط في مؤسسة "الحوار المفتوح" ويدعى بارتوش كراميك، وأن رئيسة هذا الصندوق هي زوجته ليودميلا كوزلوفسكا، وهي مواطنة أوكرانية، تم ترحيلها سابقا من الاتحاد الأوروبي، بعد تحقيقات أجرتها وكالة الأمن الداخلي البولندية في الأنشطة المالية للمنظمة.

من جهته، كتب وزير الشؤون الداخلية والإدارة البولندي ماريوس كامينسكي على "تويتر": "الوضع على حدودنا غير مقبول على الإطلاق.. المخالفين الذين كسروا السياج اعتقلهم حرس الحدود وسيتم تحميلهم المسؤولية الجنائية عن أفعالهم".

وأضاف: "سنرد على مثل هذه التصرفات بحزم تام".

Sytuacja, do której doszło na naszej granicy, jest absolutnie niedopuszczalna. Sprawcy, którzy przerwali ogrodzenie zostali zatrzymani przez Straż Graniczną i poniosą wszelkie konsekwencje karne swoich działań. Na podobne akty będziemy reagować z pełną stanowczością. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) August 29, 2021



وفقا لأحدث البيانات، منذ بداية أغسطس، سجل حرس الحدود البولنديون أكثر من 3 آلاف محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروس، فيما لم يكن هناك سوى 120 محاولة من هذا القبيل خلال العام الماضي 2020.

المصدر: "نوفوستي"