باكستان تعلن مقتل اثنين من عسكرييها على الحدود مع أفغانستان
Reuters Saeed Ali Achakzai
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أعلنت باكستان أن اثنين من عسكرييها قتلا اليوم الأحد جراء حادث أمني وقع على الحدود مع أفغانستان.
وذكر الجيش الباكستاني أن الجنديين قتلا في مقاطعة باجور جراء إطلاق نار عبر الحدود من قبل متشددين، مشيرا إلى أن قواته في المقابل قتلت اثنين أو ثلاثة من المهاجمين.
ويعد هذا أول حادث أمني حدودي من نوعه منذ استيلاء حركة "طالبان" على أفغانستان.
المصدر: "رويترز"
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