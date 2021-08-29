الأرجنتين.. القضاء يحقق بمشاركة الرئيس في حفل أثناء فترة الحجر العام

يستهدف تحقيق قضائي الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز بعد مشاركته في مأدبة عشاء نظمت في خضم الإغلاق الشامل العام الماضي، ما أثار موجة سخط ضده في البلاد.

وأعلن المدعي الفدرالي الأرجنتيني راميرو غونزاليس عن "فتح تحقيق في العشاء الذي أقيم في الـ14 يوليو الماضي بمناسبة عيد ميلاد زوجة الرئيس فابيولا فرنانديز، وشارك فيه عدد من الضيوف".

وأشار غونزاليس إلى أن "جميع المشاركين معنيون بهذا التحقيق الذي تقرر في خضم الحملة للانتخابات التشريعية الجزئية في 14 نوفمبر المقبل"، فيما تظاهر أقارب لعدد من ضحايا كورونا الاثنين الماضي، ضد رئيس الدولة في بوينوس آيرس، حيث وضعوا مئات الحجارة التي تحمل أسماء متوفين جراء الوباء أمام القصر الرئاسي.

وتم تنظيم "مسيرة الحجارة" عقب نشر صور حفل عيد ميلاد زوجة الرئيس، والتي أثارت ضجة في صفوف الحزب البيروني الذي يتزعمه الرئيس فرنانديز.

وقدم الرئيس نفسه إلى المحكمة قبيل إعلامه بفتح التحقيق، وعرض تصحيح ما ارتكبه من خلال منح نصف راتبه لمدة 4 أشهر إلى معهد أبحاث علم البكتيريا، فيما يعود الأمر الآن إلى القاضي سيباستيان كازانيلو لتأكيد التحقيق أو قبول عرض الرئيس وإنهاء الإجراءات.

وقال فرنانديز الجمعة الماضي لإذاعة محلية: "لم يكن الاحتفال بعيد ميلاد فابيولا تصرفا إجراميا، بل كان تصرف طيش وإهمال"، مؤكداً أنه توجه بنفسه "بشكل طوعي" إلى القضاء لتقديم التوضيحات اللازمة.

وأضاف: "الأمر ما كان يجب أن يحدث".

وتابع: "أريد أن يعرف الأرجنتينيون أن كل هذا يؤلمني ويقلقني.. ارتكبت خطأ، هفوة إهمالا"، معتبرا أنه "طوى صفحة ما حدث".

المصدر: "أ ف ب"