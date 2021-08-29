 
مباشر

مقتل 19 شخصا في هجوم على قرية شرق الكونغو

أخبار العالم

مقتل 19 شخصا في هجوم على قرية شرق الكونغو
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r600

قالت السلطات المحلية إن مهاجمين يشتبه في أنهم متشددون قتلوا 19 شخصا على الأقل في غارة على قرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

إقرأ المزيد
الكونغو.. اعتقال عشرات الأشخاص بينهم شاب من دولة عربية يشرف على ورشة لتصنيع مخدر Bombé
الكونغو.. اعتقال عشرات الأشخاص بينهم شاب من دولة عربية يشرف على ورشة لتصنيع مخدر Bombé

وأضافت السلطات أن المهاجمين نهبوا المنازل وأشعلوا النيران قرب متنزه فيرونجا الوطني في إقليم كيفو الشمالي ليل الجمعة وحتى يوم السبت.

وقالت كاهيندو ليمبولا وهي واحدة من سكان القرية فقدت أربعة من أقاربها في الهجوم: "لا أعرف إلى أين أذهب مع طفلي الله وحده القادر على مساعدتنا".

وألقى كالونجا ميسو، رئيس حي بوليكي ومنظمة حقوقية، اللوم في الهجوم على "القوات الديمقراطية المتحالفة وهي جماعة إسلامية متشددة متهمة بقتل آلاف الأشخاص في السنوات الماضية أغلبهم في مناطق نائية".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولم يتسن الاتصال بالقوات الديمقراطية المتحالفة.

المصدر: رويترز

 

 

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا