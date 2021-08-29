"طالبان" تعلن سيطرتها على 3 بوابات لمطار كابل

أعلنت حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان أنها تسلمت السيطرة على ثلاث من بوابات مطار حامد كرزاي الدولي في كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية في ساعات متأخرة من أمس السبت عن "طالبان" تأكيدها أن العسكريين الأمريكيين الذين يشرفون على عمليات الإجلاء من كابل انسحبوا من ثلاث من بوابات المطار وبعض الأجزاء الأخرى منه، مضيفة أن قوات الحركة تسيطر عليها الآن.

US soldiers have left three gates and some other parts of Kabul airport and now Taliban forces control these areas, the Taliban says.#Airportpic.twitter.com/A9CNnahYeu — TOLOnews (@TOLOnews) August 28, 2021

وأوضحت شبكة "شينخوا" الصينية أن هذا التصريح جاء على لسان العضو البارز في المكتب السياسي لـ"طالبان"، إنهام الله سامانجاني، ونقلت عنه قوله إن بين هذه البوابات مدخل القسم العسكري من المطار وإن القوات الأمريكية حاليا تسيطر على جزء صغير فقط من المطار، بما في ذلك المنطقة التي يوجد بها نظام الرادار.

وكانت "طالبان" قد أعلنت أن قواتها دخلت الجمعة الجزء العسكري من مطار كابل وتسيطر على معظم أجزائه.

وحدات (الجيش الفاتح) العسكرية التابعة لقوات #الإمارة_الإسلامية تدخل البارحة إلى الجزء العسكري من مطار #كابل، وتستولي الآن على معظم أجزائه. pic.twitter.com/RQ7cP1gBI8 — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 27, 2021

ويأتي ذلك على الرغم من إصرار البنتاغون أمس على أن القوات الأمريكية ستتولى إدارة مطار كابل حتى إتمام انسحابها من كابل بحلول الموعد المتفق عليه مع "طالبان"، أي 31 أغسطس.

المصدر: "طلوع نيوز" + "شينخوا"