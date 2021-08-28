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موسكو: علينا إقامة علاقات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان

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موسكو: علينا إقامة علاقات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان
Sputnik VLADIMIR PESNYA
زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان
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أكد زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان أنه سيتعين على موسكو بناء علاقات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، مشيرا إلى أنها "تسعى لذلك منذ 8 سنوات".

وقال في تصريح لقناة "سولوفيوف لايف": "حقيقة وصول حركة طالبان إلى السلطة أمر واقع، وسيتعين علينا بناء علاقات مع هذا الوضع الجديد ومع الحكومة الجديدة في أفغانستان".

وأضاف: "روسيا مرتاحة نسبيا للتغيرات في أفغانستان، حيث كانت على اتصال مع طالبان منذ ثماني سنوات، وبصراحة لم يكن لهذه التغييرات السريعة تأثير واضح" بالنسبة لروسيا.

وأشار كابولوف إلى أن "موسكو تخشى أن يؤدي الضغط الغربي على طالبان إلى تطرف الحركة".

وتابع: "في حال قرر الغرب في المقام الأول، وبشكل عام ما يسمى بالمجتمع الدولي عزل طالبان والضغط عليها، ففي هذه الحالة أخشى أن يؤدي ذلك إلى تطرف الحركة نفسها".

وتسيطر حركة طالبان حاليا على جميع المعابر الحدودية البرية في أفغانستان، فيما يتم إجلاء الموظفين الأجانب والأفغان المتعاونين معهم عبر مطار كابل، الذي يخضع لسيطرة قوات الناتو حتى رحيلها عنه في الـ31 من الشهر الجاري.

المصدر: "نوفوستي"

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