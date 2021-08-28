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موسكو: الضغط الغربي على طالبان قد يؤدي إلى تطرفها

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موسكو: الضغط الغربي على طالبان قد يؤدي إلى تطرفها
AP Rahmat Gul
عناصر من حركة "طالبان" أفغانستان - أرشيف
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أكد زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان أن "موسكو تخشى أن يؤدي الضغط الغربي على طالبان إلى تطرف الحركة".

وقال في تصريح لقناة "سولوفيوف لايف": "إذا قرر الغرب في المقام الأول، وبشكل عام ما يسمى بالمجتمع الدولي عزل طالبان والضغط عليهم، ففي هذه الحالة أخشى أن يؤدي ذلك إلى تطرف الحركة نفسها".

من جهته، قال السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف إن "الدول الغربية لم تناقش مع روسيا إمكانية الاعتراف بطالبان حكومة شرعية في أفغانستان".

المصدر: RT

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