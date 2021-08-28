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البنتاغون: قواتنا باشرت الانسحاب من مطار كابل الذي ستديره حتى استكمال رحيلها

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البنتاغون: قواتنا باشرت الانسحاب من مطار كابل الذي ستديره حتى استكمال رحيلها
Reuters /U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Crul
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أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها المنتشرة في مطار العاصمة الأفغانية كابل، وأنها ستستمر في إدارة المطار حتى الانسحاب التام منه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي خلال موجز صحفي عقده اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإتمام عمليات الإجلاء من كابل بحلول الموعد المتفق عليه مع "طالبان"، أي حتى الـ31 من أغسطس.

وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة ستواصل إدارة المطار حتى إتمام عملية انسحاب قواتها، مضيفا أن البنتاغون يتابع في الوقت الحقيقي التهديدات للقوات الأمريكية في أفغانستان ويعتبرها "واقعية جدا".

بدوره، أعلن المسؤول عن الشؤون اللوجيستية في هيئة الأركان المركزية المشتركة الجنرال هانك تايلور عن إجلاء 5400 أمريكي من كابل.

المصدر: وكالات

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