انتخاب ملحد على رأس منظمة المرشدين الروحيين في جامعة هارفارد الأمريكية

انتُخب ملحد رئيسا لمنظمة المرشدين الروحيين في هارفارد، في سابقة لهذه الجامعة الأمريكية العريقة التي أسسها قس بروتستانتي قرب بوسطن، في شمال شرق الولايات المتحدة.

وأعلن غريغ إبستين (44 عاما) انتخابه على حسابه في تويتر الخميس، قائلا إنه "يشعر بامتنان وشرف" بهذا التعيين.

وسيتولى إبستين، وهو مرشد إنساني في جامعة هارفارد منذ العام 2005، رئاسة منظمة تضم أكثر من 40 شخصا يمثلون حوالى عشرين ديانة ومعتقدا وحركة روحية.

وأظهر استطلاع أجري في العام 2019 أن 21% من طلاب جامعة هارفارد قالوا إنهم لاأدريين (أتباع نظرية أنه لا يمكن البت في الأمور الغيبية ومنها وجود الله) و16% قالوا إنهم ملحدين، مقارنة بـ17% بروتستانت و17% كاثوليك و10% يهود.

وقال غريغ لصحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة: "هناك عدد متزايد من الأشخاص الذين لم يعودوا يعتبرون أنفسهم جزءا من تقليد ديني، لكنهم لا يزالون يحتاجون إلى مناقشة ودعم حول ما يعنيه أن تكون إنسانا صالحا وأن تعيش حياة أخلاقية".

وأضاف شارحا دوره كمرشد إنساني: "نحن لا نلجأ إلى إله للحصول على إجابات، فكل منا لديه الإجابات".

غريغ إبستين، المولود في عائلة يهودية في نيويورك، هو مؤلف كتاب "غود ويذاوت غاد". ومنذ العام 2018، كان أيضا مرشدا إنسانيا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

المصدر: "أ ف ب"