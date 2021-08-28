الهند تسجل أكبر عدد للإصابات اليومية بكورونا منذ شهرين
Reuters
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سجلت الهند اليوم السبت 46759 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد للإصابات اليومية في قرابة شهرين، وذلك مع ارتفاع عدد الحالات في ولاية كيرالا بجنوب البلاد بعد مهرجان كبير.
وارتفع إجمالي الإصابات في البلد الآسيوي إلى قرابة 32.7 مليون إصابة، كما زادت الوفيات 509 حالة إلى 437370 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أشارت البيانات الحكومية.
وسجل 70 بالمئة من الحالات الجديدة في كيرالا التي استضافت الأسبوع الماضي مهرجانا محليا.
المصدر: رويترز
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