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الجيش الأمريكي يستهدف مسؤولا عن التخطيط في "داعش" بأفغانستان

الجيش الأمريكي يستهدف مسؤولا عن التخطيط في "داعش" بأفغانستان

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يستهدف مسؤولا عن التخطيط في
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أعلن الجيش الأمريكي في بيان أنه وجه ضربة بطائرة مسيرة في شرق أفغانستان أمس الجمعة لعضو بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤول عن التخطيط.

وذلك بعد يوم من هجوم خارج مطار كابول أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين الأفغان.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستتعقب المسؤولين عن الهجوم وإنه أمر وزارة الدفاع بإعداد خطط لضرب الجناة.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربة وقعت في إقليم ننكرهار شرقي كابول لكنها لم توضح ما إذا كان الهدف مرتبطا بهجوم المطار.

وقال الجيش الأمريكي في البيان "تدل المؤشرات الأولية على أننا قتلنا الهدف. لم نعلم بسقوط ضحايا من المدنيين".

المصدر: رويترز

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