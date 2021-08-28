تركيا تنقذ 40 طالب لجوء في بحر إيجة

أعلنت قوات خفر السواحل التركي إنقاذ 40 طالب لجوء قبالة سواحل ولاية آيدين غرب البلاد أجبرتهم السلطات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة.

وأشار بيان خفر السواحل إلى أن "الفرق التركية المختصة توجهت إلى سواحل قضائي قوش أضاسي، وديديم بولاية آيدين، بعدما تلقت بلاغا بوجود زورقين لطالبي لجوء أجانب".

وأضاف البيان أن "خفر السواحل تمكنوا من إنقاذ 40 طالب لجوء، تمت إحالتهم لاحقا إلى إدارة الهجرة بالولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

المصدر: "الأناضول"