تركيا تعلن إنقاذها 72 لاجئا "أعادتهم اليونان"

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن فرق خفر السواحل في البلاد أنقذت يوم الاثنين، 74 طالب لجوء "أرغمهم الجانب اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا".

وأوضحت الوكالة أن الفرق التركية سارعت لإنقاذ طالبي اللجوء الذين كانوا على متن قاربين مطاطيين قبالة سواحل قضاء جشمه بولاية إزمير غربي البلاد.

وأنقذت الفرق 42 شخصا كانوا على متن القاربين، فضلا عن 32 آخرين كانوا على متن طوافة نجاة حيث تبين أن خفر السواحل اليوناني دفعهم نحو المياه التركية.

وعقب نقلهم إلى اليابسة، أحيل طالبو اللجوء إلى مديرية الهجرة في إزمير.

وتتهم تركيا السلطات اليونانية بأنها تسيء معاملة اللاجئين، وذلك في ظل خلافات متعددة بين البلدين.

المصدر: "الأناضول" + وكالات