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الولايات المتحدة.. لجنة مختصة توصي بالإفراج المبكر عن قاتل روبيرت كينيدي

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الولايات المتحدة.. لجنة مختصة توصي بالإفراج المبكر عن قاتل روبيرت كينيدي
CNN
المواطن الأردني من أصل فلسطيني، سرحان سرحان، المسجون منذ 53 عاما بعد إدانته بقتل السياسي الأمريكي المشهور، روبيرت كينيدي.
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أوصت لجنة مختصة بالإفراج المبكر المشروط عن المواطن الفلسطيني سرحان سرحان المسجون في الولايات المتحدة منذ 53 عاما بعد إدانته بقتل السياسي الأمريكي المشهور روبيرت كينيدي.

ونقلت شبكة CNN مساء الجمعة أن لجنة من شخصين تنظر في قضية سرحان البالغ 77 عاما من عمره قررت التوصية بالإفراج المبكر عنه، لكن القرار النهائي يعود لحاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.  

وأعلن روبيرت ف. كينيدي، ودوغلاس كينيدي نجلا روبيرت كينيدي خلال جلسة النظر في القضية ومثول سرحان الـ16 أمام لجنة النظر في اللإفراج المبكر عنه، دعمهما لقرار الإفراج المبكر عنه.

الولايات المتحدة.. لجنة مختصة توصي بالإفراج المبكر عن قاتل روبيرت كينيدي
Reuters STR New
السياسي الأمريكي المشهور المقتول عام 1968، روبيرت كينيدي.

وأدين سرحان باغتيال روبرت كينيدي السيناتور عن ولاية نيويورك ووزير العدل الأسبق وشقيق الرئيس الراحل جون كينيدي بأربع رصاصات في فندق Ambassador بمدينة لوس أنجلوس ليلة الخامس من يونيو 1968، وتم اعتقاله في موقع الحادث.

المصدر: "CNN" + وكالات

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