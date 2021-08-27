 
مباشر

إعصار "إيدا" يضرب جزيرة لاخوفينتود الكوبية

أخبار العالم

إعصار
Reuters CAITLIN OCHS
إعصار يضرب سواحل أمريكا الوسطى- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5md

أعلن المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير (NHC) أن إعصار "إيدا" الذي تشكل قبالة سواحل كوبا، ضرب جزيرة لاخوفينتود.

وقالت الوكالة في بيان على "تويتر" إن "إيدا ضرب الجزيرة الكوبية كإعصار"، مشيرا إلى أنه تحول في وقت سابق من عاصفة استوائية إلى إعصار.

ووفقا للمركز "تصل أقصى سرعة للرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة، ويتحرك الإعصار بسرعة 24 كيلومترا في الساعة، ويقع الآن جنوب غرب البلاد".


المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا