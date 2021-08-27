إعصار "إيدا" يضرب جزيرة لاخوفينتود الكوبية

أعلن المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير (NHC) أن إعصار "إيدا" الذي تشكل قبالة سواحل كوبا، ضرب جزيرة لاخوفينتود.

وقالت الوكالة في بيان على "تويتر" إن "إيدا ضرب الجزيرة الكوبية كإعصار"، مشيرا إلى أنه تحول في وقت سابق من عاصفة استوائية إلى إعصار.

ووفقا للمركز "تصل أقصى سرعة للرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة، ويتحرك الإعصار بسرعة 24 كيلومترا في الساعة، ويقع الآن جنوب غرب البلاد".

1:15 PM EDT: Data from an Air Force Reserve Hurricane Hunter aircraft indicate that #Ida has strengthened to a hurricane, with maximum sustained winds of 75 mph. Tropical storm conditions are occurring on Cayo Largo, Cuba https://t.co/tW4KeFW0gBpic.twitter.com/aYXq5lRDq1 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2021



المصدر: "نوفوستي"