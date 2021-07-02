"إلسا" يهدد منطقة الكاريبي بعواصف عاتية

أكد المركز الأمريكي للأعاصير أن إعصار "إلسا" الذي اتجه برياحه العاتية الجمعة نحو البحر الكاريبي، يهدد سكان تلك المنطقة بعواصف مدمرة وأمطار غزيرة.

وقال، إن "العاصفة من الفئة الأولى تسببت برياح سرعتها 75 ميلا (120 كيلومترا) في الساعة أثناء تحركها باتجاه الشمال الغربي قرب سانت فنسنت وجزر جرينادين في شرق الكاريبي بحدود منتصف النهار".

وأضاف: "يمكن أن يتسبب الإعصار بموجة مد تصل إلى ارتفاع 3 أقدام فوق المعدل الطبيعي في جزر ويندوارد في السلسلة الشرقية البعيدة التي تشمل باربادوس وسانت لوسيا، وما يصل إلى 4 أقدام إلى الغرب على الساحل الجنوبي لإسبانيولا، التي تتكون من هايتي والدومينيكان"، متوقعا اقتراب "إلسا" من جامايكا وأجزاء من شرق كوبا يوم الأحد المقبل.

Tropical Cyclone #Elsa hit Barbados on Friday with sustained winds of 74 mph, according to @NHC_Atlantic.



The category 1 storm is the first hurricane of the Atlantic season pic.twitter.com/Z7nwEPCd46 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 2, 2021

ويتوقع أن يتحرك الإعصار قرب الساحل الجنوبي لاسبانيولا، غدا السبت، حيث أعربت سلطات هايتي عن قلقها من نقص إمدادات الطوارئ مثل الغذاء والماء.

وقال مدير وكالة الحماية المدنية في هايتي جيري تشاندلر، إن "كثيرين جرى إيواؤهم في صالات رياضية ومدارس ومبان عامة أخرى"، فيما أعلنت السلطات حالة التأهب الجمعة.

وأوضح، أنه "للوصول إلى هذه المناطق المهددة علينا المرور عبر المناطق الحمراء"، في إشارة إلى الأراضي التي تسيطر عليها عصابات.

#Elsa is attempting to fight the limits and overcome any obstructions in its path and is raging on with convection flaring up near the center with a swirling motion evident. The Lesser Antilles is in for quite a wind storm. Oh, I could go on, but I'll just let it go. pic.twitter.com/peWDGsa77z — Southern Plains Weather Authority (@SPWxAuthority) July 2, 2021

المصدر: "أ ف ب"