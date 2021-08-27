بايدن يطلق يد العسكريين الأمريكين في ولاية "خراسان" الأفغانية

أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة العسكريين السلطة كاملة للقيام بعمليات ضد أهداف تنظيم "داعش" ولاية "خراسان".

وقال مسؤول إن مستشاري إدارة بايدن حذروا الرئيس من احتمال وقوع هجوم إرهابي آخر في كابل.

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وأضاف أن المسؤولين العسكريين أبلغوا بايدن أن الأيام القليلة القادمة للمهمة ستكون أكثر الفترات خطورة حتى الآن.

وتوعد بايدن في كلمة الخميس بملاحقة قادة تنظيم "داعش" المسؤولين عن هجوم كابل أينما كانوا، دون عمليات عسكرية واسعة النطاق.

ولفت بايدن الى أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الهجوم على مطار كابل في أفغانستان نفذه فرع لتنظيم "داعش".

وأضاف بايدن أنه وجه البنتاغون بوضع خطط لملاحقة قادة تنظيم "داعش" المسؤولين عن الهجوم، مؤكدا أن "عليهم أن يعرفوا أننا لن نغفر ولن ننسى.. ونحن سنلاحقكم وسيدفعون الثمن".

وتابع: "سنرد بالقوة والدقة في الوقت الذي سنحدده وفي المكان الذي سنحدده".

وارتفعت حصيلة ضحايا تفجير مطار كابل الذي وقع يوم أمس إلى 90 شخصا إضافة إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا وتسجيل أكثر من 150 إصابة.

المصدر: وكالات