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طالبان تعقد أول لقاء مع وفد فرنسي في الدوحة

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طالبان تعقد أول لقاء مع وفد فرنسي في الدوحة
Reuters
طالبان
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أعلن المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين أن وفدا فرنسيا التقى يوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة ممثلين عن الحركة للمرة الأولى منذ توليها السلطة في أفغانستان قبل نحو أسبوعين.

وقال المتحدث على "تويتر" إن المبعوث الفرنسي فرانسوا ريشييه والوفد المرافق له "بحثوا بالتفصيل" الوضع في مطار كابل مع وفد برئاسة نائب مدير المكتب السياسي لطالبان شير عباس ستانيكزاي.

وأكد أن كل أفغاني لديه وثائق قانونية يمكنه السفر إلى الخارج وسيتم توفير التسهيلات المناسبة لجميع الأفغان للسفر بعد افتتاح الجزء المدني من المطار.

وأضاف شاهين أن "السلام ترسخ في جميع أنحاء البلاد، وعادت الفتيات والفتيان إلى المدارس ووسائل الإعلام تعمل، بعد 20 عاما من المعاناة التي مر بها الشعب".

ولم تصدر الخارجية الفرنسية أي بيان بشأن اللقاء.

المصدر: وكالات

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