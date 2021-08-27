طالبان تعقد أول لقاء مع وفد فرنسي في الدوحة

أعلن المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين أن وفدا فرنسيا التقى يوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة ممثلين عن الحركة للمرة الأولى منذ توليها السلطة في أفغانستان قبل نحو أسبوعين.

وقال المتحدث على "تويتر" إن المبعوث الفرنسي فرانسوا ريشييه والوفد المرافق له "بحثوا بالتفصيل" الوضع في مطار كابل مع وفد برئاسة نائب مدير المكتب السياسي لطالبان شير عباس ستانيكزاي.

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IEA delegation headed by Sher M. Abbas Stanikzai, Deputy Director, Political Office, met French envoy François Richier and his delegation in Doha, yesterday. Political issues and ongoing situation of Afghanistan came under discussion. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 27, 2021

وأكد أن كل أفغاني لديه وثائق قانونية يمكنه السفر إلى الخارج وسيتم توفير التسهيلات المناسبة لجميع الأفغان للسفر بعد افتتاح الجزء المدني من المطار.

وأضاف شاهين أن "السلام ترسخ في جميع أنحاء البلاد، وعادت الفتيات والفتيان إلى المدارس ووسائل الإعلام تعمل، بعد 20 عاما من المعاناة التي مر بها الشعب".

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The IEA delegation reiterated that every Afghan with legal documents can travel abroad and proper facilities will be provided to all Afghans for their travel after the opening of the civilian part of the Airport. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 27, 2021

ولم تصدر الخارجية الفرنسية أي بيان بشأن اللقاء.

المصدر: وكالات