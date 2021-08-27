لندن تعلن مقتل بريطانيين بتفجير كابل

أعلنت بريطانيا أن اثنين من رعاياها قتلا أمس بتفجير مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل أمس الخميس.

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان أصدره اليوم الجمعة أن الهجوم الإرهابي أودى بأرواح مواطنين بريطانيين اثنين وطفل مواطن بريطاني ثالث، بالإضافة إلى إصابة بريطانيين اثنين.

وتابع: "يؤكد الهجوم الشنيع الذي وقع أمس المخاطر التي يواجهها هؤلاء في أفغانستان ويوضح مرة أخرى السبب الذي يجعلنا نفعل كل ما بوسعنا لإجلاء الناس من هناك.. لن ندير ظهورنا إلى من ينظر إلينا في ساعة حاجتهم ولن نسمح للإرهابيين بإخافتنا".

وأفادت شبكة CBS الأمريكية في وقت سابق من اليوم نقلا عن مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية بأن هجوم أمس الذي تبناه تنظيم "داعش" أودى بأرواح 170 شخصا على الأقل.

وبين هؤلاء القتلى عشرات المواطنين الأفغان و13 على الأقل من عناصر الجيش الأفغاني المشاركين في عمليات الإجلاء من كابل التي سقطت مؤخرا في قبضة حركة "طالبان"

المصدر: RT