وسائل إعلام: حصيلة ضحايا تفجيرات كابل تبلغ 170 قتيلا

أفادت شبكة CBS الأمريكية بأن حصيلة ضحايا التفجيرات الدموية التي دوت أمس الخميس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل بلغت 170 قتيلا على الأقل.

ونشرت الشبكة الأمريكية هذه الحصيلة المحدثة نقلا عن مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية، مؤكدة أن أغلبية القتلى أفغان.

وأشارت الشبكة إلى أن 10 من أصل العسكريين الأمريكيين الـ13 الذين لقوا مصرعهم جراء الهجوم كانوا عناصر في مشاة البحرية، مؤكدة أن 18 عسكريا أمريكيا آخرين على الأقل أصيبوا.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الذي كبد الولايات المتحدة أكبر خسارة يومية لقواتها منذ عام 2011.

المصدر: CBS