أوباما يعلق لأول مرة على أحداث أفغانستان

علق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لأول مرة على أحداث أفغانستان، والعمل الانتحاري الذي استهدف مطار كابل وأودى بحياة أكثر من 90 شخصا بينهم عسكريون أمريكيون.

وكتب أوباما في بيان عبر حساباته الرسمية على موقعي "فيسبوك" و"تويتر": "مثل الكثيرين منكم، شعرت أنا وزوجتي ميشيل أوباما بالحزن الشديد لسماعنا عن الهجوم الإرهابي خارج مطار كابل، الذي قتل وجرح العديد من أفراد الخدمة الأمريكية، وكذلك الرجال والنساء والأطفال الأفغان".

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وتابع: "كرئيس لم يكن هناك ما هو أكثر إيلاما من الحزن على الأحباء الأمريكيين الذين ضحوا بحياتهم لخدمة بلادنا، وكما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هؤلاء العسكريين هم أبطال انخرطوا في مهمة خطيرة ونزيهة لإنقاذ حياة الآخرين".

وأردف أوباما ناعيا ضحايا انفجارات مطار كابل: "إن قلوبنا مع العائلات التي فقدت أحباءها، ولكل من يواصل المهمة في كابل، كما أن أفكارنا مع عائلات الأفغان الذين لقوا حتفهم والذين وقف الكثيرين منهم إلى جانب الولايات المتحدة، وكانوا على استعداد للمخاطرة بكل شيء من أجل نيل فرصة حياة أفضل".

وختم أوباما بيانه، قائلا: "فليبارك الله في ذكرى من فقدناهم، وحفظ من هم معرضين للأذى".

وارتفعت حصيلة ضحايا تفجير مطار كابل الذي وقع يوم الخميس إلى 90 شخصا إضافة إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا وتسجيل أكثر من 150 إصابة.

وأعلن تنظيم "داعش" في بيان مسؤوليته عن التفجيرات، وقال إن أحد مفجريه الانتحاريين استهدف "مترجمين ومتعاونين مع الجيش الأمريكي".

ويحرس مقاتلو حركة "طالبان" محيط المطار وثمة عداوة بينهم وبين تنظيم "داعش" و"خراسان" وهو التنظيم الأفغاني المتحالف مع "داعش".

المصدر: وكالات