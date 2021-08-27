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"طالبان" تعلن عن اعتقالات في مطار كابل على خلفية التفجيرات

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Reuters
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قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، لوكالة "نوفوستي"، إنه تم اعتقال العديد من الأشخاص على خلفية التفجيرات التي وقعت في مطار كابل.

وأضاف المتحدث: "نعم تم اعتقال عدة أشخاص".

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وأشار إلى أنه من السابق لأوانه بعد، الكشف عن أية تفاصيل حول الموضوع.  

يوم أمس الخميس تم استهداف مطار كابل بتفجيرات، أحدها بالقرب من فندق البارون، حيث تجمع، بحسب تقارير إعلامية، أجانب، بينهم مواطنون بريطانيون وأمريكيون.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم على المطار.

المصدر: نوفوستي

 

 

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