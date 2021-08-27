"طالبان" تعلن عن اعتقالات في مطار كابل على خلفية التفجيرات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5jv
قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، لوكالة "نوفوستي"، إنه تم اعتقال العديد من الأشخاص على خلفية التفجيرات التي وقعت في مطار كابل.
وأضاف المتحدث: "نعم تم اعتقال عدة أشخاص".
وأشار إلى أنه من السابق لأوانه بعد، الكشف عن أية تفاصيل حول الموضوع.
يوم أمس الخميس تم استهداف مطار كابل بتفجيرات، أحدها بالقرب من فندق البارون، حيث تجمع، بحسب تقارير إعلامية، أجانب، بينهم مواطنون بريطانيون وأمريكيون.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم على المطار.
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.