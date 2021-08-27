إيطاليا تعلن انتهاء عملياتها للإجلاء من أفغانستان
Reuters
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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة إن آخر رحلة إجلاء إيطالية، غادرت كابل تقل مدنيين أفغانا إلى جانب دبلوماسيين ومسؤولين عسكريين إيطاليين.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع إن طائراتها نقلت جوا أكثر من 4800 أفغاني إلى خارج البلاد في إطار جهود إجلاء دولية بعد أن سيطرت طالبان بشكل غير متوقع على العاصمة كابل في وقت سابق من هذا الشهر.
المصدر: رويترز
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