البيت الأبيض: إجلاء 12.5 ألف شخص من كابل خلال اليوم الأخير والعدد الإجمالي يتخطى الـ100 ألف

أعلن البيت الأبيض أن عدد الأشخاص الذين أجلتهم الولايات المتحدة من أفغانستان منذ سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابل تجاوز عتبة الـ100 ألف شخص.

وأكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة أجلت نحو 12.5 ألف شخص من كابل خلال يوم أمس، مشيرا إلى أن نحو خمسة آلاف منهم أخرجوا من البلاد في مساء أمس.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الأشخاص الذين طالتهم عمليات الإجلاء الأمريكية من كابل منذ 14 أغسطس إلى نحو 105 آلاف شخص.

وتتواصل عمليات الإجلاء على الرغم من سلسلة التفجيرات التي دوت أمس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل وأودت، حسب آخر المعطيات، بأرواح 110 أشخاص على الأقل، بينهم عشرات المدنيين الأفغان و13 جنديا أمريكيا.

وتخطط الولايات المتحدة لإنهاء عمليات الإجلاء من كابل بحلول الموعد المتفق عليه مع "طالبان"، أي 31 أغسطس الجاري.

المصدر: "رويترز"