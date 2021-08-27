وسائل إعلام: حصيلة ضحايا تفجيرات كابل تبلغ 110 قتلى
Reuters
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أفادت وسائل إعلام بأن حصيلة ضحايا سلسلة التفجيرات التي دوت أمس الخميس في محيط مطار حامد كرزاي الدولي في كابل بلغت 110 قتلى.
وأكدت وكالة "نوفوستي" الروسية هذه الحصيلة المحدثة نقلا عن مصادر في وزارة الصحة الأفغانية.
وكان مصدر في الوزارة قد ذكر للوكالة أن 1338 شخصا على الأقل أصيبوا جراء التفجيرات.
وبين ضحايا التفجيرات التي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها عشرات المدنيين الأفغان بينهم نساء وأطفال و13 عسكريا أمريكيا، ما يمثل أكبر خسارة يومية لقوات الولايات المتحدة منذ عام 2011.
المصدر: "نوفوستي"
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