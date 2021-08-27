"طالبان" تطلب من خطباء أفغانستان حث الناس على "طاعة الأمير العام"

وجهت حركة "طالبان" التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان نداء إلى خطباء المساجد في كل أنحاء البلاد، داعية إياهم أن يوضحوا للمواطنين أهمية "طاعة الأمير العام".

وطلبت "لجنة الدعوة والإرشاد" التابعة لـ"طالبان" في تنويه صدر عنها اليوم الجمعة من خطباء المساجد في جميع الولايات أن "يبينوا في خطب الجمعة المكانة الشرعية لطاعة ولي الأمر وأهميتها، وأن ينبهوا المواطنين ويحثوهم على طاعة الأمير العام، ومن يولون عليهم من المسؤولين والقادة".

تنويه هام إلى خطباء المساجد في جميع الولايات:



السلام عليكم

يُرجى من جميع الخطباء بأن يبينوا في خطب الجمعة (المكانة الشرعية لطاعة ولي الأمر وأهميتها)، وأن ينبهوا المواطنين ويحثوهم على طاعة الأمير العام، ومن يولون عليهم من المسؤلين والقادة.

والسلام عليكم



لجنة الدعوة والإرشاد. — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 27, 2021

المصدر: RT